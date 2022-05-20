Yabusele: 'Yenilmesi zor bir takımız'

Real Madrid'in Fransız oyuncusu Guerschon Yabusele, Euroleague'de finale yükseldikleri Barcelona maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Yabusele Barcelona karşısında ilk yarıyı geride tamamladıklarını ancak takım oyunuyla finale çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"GERİDEYDİK AMA BİLİYORDUK"



"Takımımla gurur duyuyorum. Bugün sahada çok büyük bir efor ortaya koyduk, baştan sona kadar takımca mücadele ettik. İlk yarının bitiminde gerideydik ama geri dönüp karakterimizi sahaya yansıtacağımız zaman her şeyin iyi olacağını biliyorduk. Bugün de bunu kanıtlamış olduk."



"YENMESİ ZOR TAKIMIZ"



"Sahada çok sert oynadık. Çembere atak ettik, topu sık sık paylaştık ve takım halinde hareket ettik. Sürekli yoğun bir efor sergiledik. Takım halinde oynadığımız zaman yenmesi çok zor bir takımız. Sahaya çıkarak işimizi yaptık ve günün sonunda galibiyeti elde ettik."



"ÇOK ZOR MAÇ OLDU"



"Sahaya adım atan herkes fiziksellik ortaya koydu. Bu bir El Clasico karşılaşmasıydı, bu nedenle çok zor bir maç oldu. Galibiyeti hak ettik ve bu sebeple çok mutluyuz"





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