Xavi: 'Löw, Barcelona için çok uygun'

Fenerbahçe'de gelecek sezon için teknik direktör adayları arasında gösterilen Joachim Löw'e büyük bir öneri geldi; Barcelona!



Barcelona'nın efsanelerinden Xavi, Alman hocayla ilgili konuştu ve Löw'ün tarzının Katalan ekibine uygun olduğunu belirtti.



61 yaşındaki hocanın fark yaratttığını kaydeden Xavi, "Löw, büyük bir teknik adam. Göze hoş gelen, atak futbolu oynatıyor ve bu şekilde Dünya Kupası kazandı. Almanya'da farklı bir futbol anlayışı yarattı, bu bana İspanya ve Barcelona günlerimi hatırlatıyor. Barcelona'ya, karakteriyle ve oyuna bakışıyla çok uygun bir teknik adam olur" ifadelerini kullandı.



EURO 2020 sonrasında Almanya Milli Takımı'ndaki görevini bırakacak olan ve İspanyolca kursu aldığı belirtilen Löw'ün adı daha önce Real Madrid ile anılmıştı.



