Xavi Hernandez: 'Bir final olacak'

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez ve futbolculardan Pierre-Emerick Aubameyang basın toplantısı düzenledi.



"Yarın bizim için bir final." diyen Xavi Hernandez, "Yarın final niteliğinde bir maç var. İlk maçta iyi oynamadık ama yarın kazanmamız gerekiyor. İyi bir durumdayız." ifadelerini kullandı.



İspanyol teknik adam, takımı için, "Daha iyi defans yapmalıyız. Düzeltmemiz gereken birçok şey var. Son dönemde birçok şeyi değiştirdik ama değiştirmemiz gereken konular var. Formda olduğumu için iyi sonuçlar aldık. Daha iyi antrenman yapıp, daha iyi sonuçlar almalıyız tabii ki" diye konuştu.



Galatasaray maçını değerlendiren genç teknik adam, "Galatasaray'ı ve ilk maçta neleri yapamadığımızı analiz ettik. Ama tabii ki Galatasaray'a hakkını vermeliyim. Çok kompakt oynadılar. İlk maçtaki hatalarımızı analiz edip, yarın daha iyisini yapmaya çalışacağız. Yarın farklı bir senaryo olacak. Ne olacağını göreceğiz. Galatasaray'a hakkını vermek istiyorum. Özellikle Domenec bizi çok iyi tanıyor ve iyi bir hoca. Bakalım yarın neler olacak. Tabii ki kazanırsak moralimiz artacak. Kaybedersek tam tersi olacak. Futbol bu şekilde ilerliyor. Yarın için kesinlikle zor bir atmosfer. Şartlar tamamen farklı. Taraftar çok büyük destek verecektir. Hatta belki ilk maçtan da agresif olacaklardır. Yarın bizim için önemli bir sınav olacak. Bekleyip göreceğiz" dedi.



Aubameyang ise, "Oldukça hazırız. Yarın ne olacağını çok iyi biliyoruz. Çok istekliyiz kazanmak için, takım olarak motiveyiz. Bizim için en önemlisi yarın. Buraya kazanmak için geldik. Avrupa maçı için oldukça önem veriyoruz. Galatasaray'ın ilk maçtaki savunması çok iyiydi, yarın ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu stadyumda oynamak her zaman özel. Çok iyi atmosferler oluyor. Yarın da öyle olacağını düşünüyorum. Gomis'i de tanıyorum. Çok iyi bir forvet, hem çok iyi bir forvet hem de çok iyi bir insan. En önemli şey kendimizin nasıl oynayacağı. Galatasaray, çok iyi formda şu an. Biz yapmamız gereken, ritmimizi tutturup, onları yenmek için elimizden geleni yapmak olacak şu an" değerlendirmesinde bulundu.





