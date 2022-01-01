Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Wizards, Sabonis ve Grant takaslarını araştırıyor!

Washington Wizards'ın, Indiana Pacers yıldızı Domantas Sabonis ve Detroit Pistons forveti Jerami Grant için takas yollarını araştırdığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın, Indiana Pacers yıldızı Domantas Sabonis ve Detroit Pistons forveti Jerami Grant için takas yollarını araştırdığı iddia edildi.

Bleacher Report'tan Jake Fischer, Washington'ın ana hedefleri Sabonis ve Grant olmak üzere kadroya büyük bir ekleme yapmaya kararlı olduğunu belirtti.

Wizards'ın Bradley Beal'a kendisi etrafında kazanan bir yapı oluşturmayı düşündüklerini kanıtlamaya çalıştığı bildirildi. 2022-23 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunan Beal'ın serbest oyuncu olmayı tercih edeceği tahmin ediliyor.

Beal birçok kez Washington'da kalmak istediğini belirtmiş olsa da, takımın geleceğe yönelik rekabetçi olacak bir biçimde yapılanması gerektiğini de söylemişti.

Forvet rotasyonu dolu olan Wizards, takas tekliflerinde Montrezl Harrell ve Thomas Bryant gibi oyunculara yer veriyor ve ayrıca elinde draft seçimleri de bulunuyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal