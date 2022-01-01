Wizards, Sabonis ve Grant takaslarını araştırıyor!

Washington Wizards'ın, Indiana Pacers yıldızı Domantas Sabonis ve Detroit Pistons forveti Jerami Grant için takas yollarını araştırdığı iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, Washington'ın ana hedefleri Sabonis ve Grant olmak üzere kadroya büyük bir ekleme yapmaya kararlı olduğunu belirtti.



Wizards'ın Bradley Beal'a kendisi etrafında kazanan bir yapı oluşturmayı düşündüklerini kanıtlamaya çalıştığı bildirildi. 2022-23 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunan Beal'ın serbest oyuncu olmayı tercih edeceği tahmin ediliyor.



Beal birçok kez Washington'da kalmak istediğini belirtmiş olsa da, takımın geleceğe yönelik rekabetçi olacak bir biçimde yapılanması gerektiğini de söylemişti.



Forvet rotasyonu dolu olan Wizards, takas tekliflerinde Montrezl Harrell ve Thomas Bryant gibi oyunculara yer veriyor ve ayrıca elinde draft seçimleri de bulunuyor.



