Wilshere'ın yanına Chelsea'den transfer

Orta sahaya Emre Belözoğlu stili oyuncu arayan ve Arsenal'le sözleşmesi biten Jack Wilshere ile anlaşan Fenerbahçe için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezonu Spartak Moskova'da kiralık geçiren Chelsea'li Mario Pasalic'le de ilgilendiği iddia edildi.İtalyan basını, Fiorentina'nın talip olduğu 23 yaşındaki Hırvat futbolcu için F.Bahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğunu yazdı.Spartak'ta 32 maça çıkıp 5 gol-1 asistlik performans sergileyen Pasalic'in Chelsea ile hala 3 yıllık daha sözleşmesi var.Chelsea, 2014'te 2.5 milyon euro ödeyerek Hajduk Split'ten transfer ettiği Pasalic'ten hiç yararlanmazken, sürekli kiraya verdi.1.89'luk futbolcu, sırasıyla Elche, Monaco, Milan ve Spartak Moskova'da forma giydi.