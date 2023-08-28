Wilbekin ve Larkin "devşirme oyuncu" statüsünü kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun milli takım kampına katılmadıkları gerekçesiyle ceza verdiği Shane Larkin ve Scottie Wilbekin, TBF Talimatı'na göre "devşirme oyuncu" statüsünü kaybetti.

, Fotoğraf; AA
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Wilbekin ve Larkin 'devşirme oyuncu' statüsünü kaybetti
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28 Ağustos 2023 14:49
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 14:55
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun milli takım kampına katılmadıkları gerekçesiyle ceza verdiği Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e kötü bir haber geldi.

Basketfaul'un haberine göre; TBF'nin "Basketbol Müsabaka Talimatı"na göre Shane Larkin ve Scottie Wilbekin "devşirme" statüsünü kaybetti, yabancı oyuncu konumuna geldi.

Yönergenin ilgili maddesi şöyle:

"10.8. Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olan basketbolcu hakkını kazanan basketbolcular; milli müsabakaya katılmama nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmaları halinde bu hakkı kaybederler."

Bilindiği gibi TBF Disiplin Kurulu, Milli Takım'a gelmedikleri gerekçesiyle Larkin ve Wilbekin'e 5'er maç men cezası vermişti. Bu durumda iki oyuncu da "ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olan basketbolcu" statüsünü kaybetmiş oldu. Larkin ve Wilbekin, Tahkim'e yapacakları itirazdan sonuç alamazlarsa Türkiye Ligi'nde ancak yabancı statüsünde oynayabilecek.

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