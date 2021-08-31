West Ham, Nikola Vlasic'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Nikola Vlasic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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West Ham, Nikola Vlasic'i kadrosuna kattı
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31 Ağustos 2021 15:46
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Hırvat orta saha oyuncusu Nikola Vlasic'i renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat oyuncuya ödenecek bonservis bedeli konusunda Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, West Ham United, Vlasic için 30 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmedeki performans kriterlerinin yerine gelmesi halinde İngiltere temsilcisi, 9 milyon avro daha ödeme yapacak.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 26 karşılaşmada 6 gole imza atan Vlasic, daha önce Everton'da İngiltere Premier Lig deneyimi yaşamıştı.


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