San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama, süperstar oyuncu Kevin Durant'in basketbol yolculuğundaki önemi hakkında konuşarak, kendisini "en sevdiği oyuncu" olarak adlandırdı.



Başarılı bir çaylak sezonu ve Fransa Milli takımına Olimpiyatlarda Gümüş madalya kazandırdığı olağanüstü bir yaz döneminin ardından Wemby, NBA süperstarlığı yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Fransız pivot, final maçında aldığı mağlubiyetin ardında kendisini sahada teselli ederken görülen Durant hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Açıkçası, kendisi benim çocukken favori oyuncumdu. Ondan bir şeyler öğrenmek ve belki de gizli tekniklerinden bir veya ikisini kapmak istediğimi ona açıkça belirtmiştim."



Wembanyama, Fransa'nın gümüş madalya kazandığı Olimpiyatlar'da ilk beş pivotu olarak maç başına ortalama 15,8 sayı ve 9,7 ribaund ile oynamıştı.



Durant ise Olimpiyatlar boyunca 13,8 sayı ortalamasıyla oynamış ve Wembanyama'nın Fransa ekibine karşı oynanan final maçı hariç tüm maçlarda benchten gelmişti.





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