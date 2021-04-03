WBA alev alev yanıyor! Diagne de attı: 5-2

Tuchel: "Kalemize gelen her şut gol oldu" https://t.co/BJ5QrfoZGr



— Sporx (@sporx) April 3, 2021

Premier Lig'in dibinde yer alan West Brom bu sezon büyük maçlarda büyük karakter koyuyor



🔸3-3 Chelsea

🔸1-1 Manchester City

🔸1-1 Liverpool

🔸1-1 Man United

🔸2-5 Chelsea pic.twitter.com/dGZb7FkPhb



— Sporx (@sporx) April 3, 2021

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta mücadelesinde Thomas Tuchel'in takımı Chelsea ile Sam Allardyce'ın çalıştırdığı West Bromwich Albion kozlarını paylaştı.Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada WBA, 5-2'lik skorla galip geldi. Chelsea, 27. dakikada Christian Pulisic'in golüyle öne geçerken, 29. dakikada Thiago Silva takımını 10 kişi bıraktı. WBA'da ilk yarının uzatma anlarında Matheus Pereira, 2 gol birden attı ve konuk ekip soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.İkinci devreye de çok hızlı başlayan WBA'da Callum Robinson 63. dakikada farkı ikiye çıkardı. 68'de ise Diagne skoru 4-1 yaptı. 71'de ise Mason Mount sahne alırken, 90'da Callum Robinson perdeyi kapattıGalatasaray'dan devre arasında WBA'nın yolunu tutan Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, Manchester United'ın ardından Chelsea ağlarını da sarsarak Ada'da büyük ses getirdi.Alınan bu sonucun ardından Chelsea 51 puanda kalırken, West Bromwich 21 puana yükseldi ve kümede kalma iddiasını sürdürdü.Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Crystal Palace deplasmanına gidecek. WBA ise sahasında Southampton'ı konuk edecek.Chelsea - West Bromwich Albion maçında sahanın en fazla ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu Okay Yokuşlu oldu.Topla buluşma: 74Pas %: 82.6Kazandığı ikili mücadele: 12Kaptığı top: 4Sahipsiz top kazanma: 7Pas arası: 3Çalım: 2