Wayne Rooney'den Harry Kane'e övgü!

👕34 maç

⚽36 gol

🅰11 asist



Harry Kane ✍ Bayern Münih pic.twitter.com/5Nq7MxnRuB



— Sporx (@sporx) March 10, 2024

İngiliz eski futbolcu Wayne Rooney, Bayern Münih forması giyen Harry Kane ile ilgili konuştu.Kane'in Alman devindeki performansıyla ilgili Rooney,dedi.Bayern'in ligdeki sıralamasıyla ilgili ise İngiliz efsane,ifadelerini kullandı.Bayern Münih ile bu sezon 34 maçta forma giyen İngiliz oyuncu 36 gool ve 11 asistlik performans sergiledi.