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Watford'ın sözleşmesi yenilendi, Smith Jr. serbest kaldı

Portland Trail Blazers'ın, çaylak Trendon Watford'a yeni sözleşme verdiği ve Dennis Smith Jr.'ı serbest bıraktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın, çaylak Trendon Watford'a yeni sözleşme verdiği ve Dennis Smith Jr.'ı serbest bıraktığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Portland, iki yönlü sözleşmesi olan çaylak Watford ile dört yıllığı 5.8 milyon dolarlık, iki sezonu garantisi olmayan yeni bir sözleşme imzaladı.

Blazers'ın bu süreçte, birkaç haftadır dirseğindeki sakatlık yüzünden forma giyemeyen Smith Jr.'ı ise serbest bıraktığı belirtildi.

Watford, Blazers'ın son 10 maçında, maç başına 17 dakikada 6.6 sayı ve 4.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

Smith Jr. ise bu sezon Blazers forması giydiği 37 maçta, 17.2 dakikada 5.6 sayı, 2.4 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı.


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