Warren ve Sabonis, playofflarda ne durumda olacaklar?

Indiana Pacers'ın Miami Heat'e karşı oynayacağı playoff ilk turu öncesi, Pacers oyuncuları T.J. Warren ve Domantas Sabonis'in sakatlıklarının durumu belli oldu.



Indianapolis Star'dan Ethan Sears'a göre Warren'ın Salı günü Heat'e karşı 1. maçta oynaması bekleniyor.



Warren plantar fasiit nedeniyle Pacers'ın normal sezonun son iki maçını kaçırmıştı, ancak Pazar günü antrenman yapmıştı. 26 yaşındaki oyuncu sakatlığını şu şekilde ele aldı:



"Her gün özel olarak ilgileniyorum. Plantar fasiite aşina olan herkes bilir, oldukça zordur, ancak koçlar beni tedaviye alma ve bununla proaktif olmam konusunda iyi bir iş çıkarıyorlar. Her iki şekilde de iyi olacağım. Hazır olacağım."



Bununla birlikte, Sabonis'in dönüşü için halen bir zaman çizelgesi bulunmuyor ve Pacers yıldızı da plantar fasiitle uğraşırken, durumu daha ciddi. Rehabilitasyon için bubble'dan ayrılan Sabonis, henüz Orlando'da değil.



Warren sezonda 19.8 sayı, 4.2 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları ile oynamıştı. Sabonis, sakatlığı kendisini devre dışı bırakmadan önce maç başına 18.5 sayı, 12.4 ribaund ve 5.0 asist kaydetmişti.



