Gelecek sezon başlamadan önce Mauro Icardi, kızlarının velayetini aldı. Arjantin'de eski eşi Wanda Nara'dan çocuklarını almayan giyen yıldız golcü 10 saatlik kriz yaşadı.Yaşadıkları olaylarla gündemden düşmeyen çift uzun süreli ilişkilerinin ardından boşanmıştı. 10 yıl süren evliliklerinde aldatma gibi sorunlar yaşayan çift boşanma kararı almıştı.Çift boşanma sürecinde kızlarının velayeti kosununda sürekli gerilim yaşadı. Wanda Nara, kızlarının ülkeden çıkmayacağına dair sosyal medyadan güvence aldığını paylaşmıştı. Boşanmanın ardından mahkeme kararıyla kızlarını almaya gelen Icardi'ye Wanda Nara kapıyı açmadı.Wanda, mahkeme kararına rağmen çocuklarını teslim etmeyince eve polis geldi. Wanda Nara buna rağmen kapıyı açmadı. Icardi bu yüzden 10 saat beklemek zorunda kaldı.Uzun süreli bekleyişin ardından mutlu sona ulaşan Icardi çocuklarına kavuşarak evden ayrıldı.Arjantinli gazeteci Gustavo Mendez'in haberine göre, çocuklarının ayrılışı sonrası Wanda Nara baygınlık geçirdi.Bu olaylar sonrası Icardi'nin Türkiye'ye dönüşünün biraz gecikeceği belirtildi.Arjantin basınında yer alan haberlere göre futbolcu, hakimin kızlarının yedi günlüğüne evine taşınmasına ve hatta kız arkadaşı China Suarez ile zaman geçirmesine izin vermesini sağladı.Bu nedenle Icardi'nin 4 Temmuz'da başlayacak hazırlıklara katılamayacağı, birkaç gün sonra arkadaşlarına dahil olacağı belirtildi.