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Wanda Nara, Icardi'yi 10 saat bekletti! Dönüş tarihi değişti!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, mahkeme kararıyla kızlarını almak için Wanda Nara'nın kapısını gitti. Ancak Wanda Nara 10 saat kapıyı açmadı.

calendar 28 Haziran 2025 10:19 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 10:20
Fotoğraf: AA
Wanda Nara, Icardi'yi 10 saat bekletti! Dönüş tarihi değişti!
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Gelecek sezon başlamadan önce Mauro Icardi, kızlarının velayetini aldı. Arjantin'de eski eşi Wanda Nara'dan çocuklarını almayan giyen yıldız golcü 10 saatlik kriz yaşadı.

BOŞANMIŞLARDI

Yaşadıkları olaylarla gündemden düşmeyen çift uzun süreli ilişkilerinin ardından boşanmıştı. 10 yıl süren evliliklerinde aldatma gibi sorunlar yaşayan çift boşanma kararı almıştı.


ÇİFT ARASINDA VELAYET KRİZİ

Çift boşanma sürecinde kızlarının velayeti kosununda sürekli gerilim yaşadı. Wanda Nara, kızlarının ülkeden çıkmayacağına dair sosyal medyadan güvence aldığını paylaşmıştı. Boşanmanın ardından mahkeme kararıyla kızlarını almaya gelen Icardi'ye Wanda Nara kapıyı açmadı.

ICARDI 10 SAAT BEKLEDİ

Wanda, mahkeme kararına rağmen çocuklarını teslim etmeyince eve polis geldi. Wanda Nara buna rağmen kapıyı açmadı. Icardi bu yüzden 10 saat beklemek zorunda kaldı.

KIZLARINA KAVUŞTU

Uzun süreli bekleyişin ardından mutlu sona ulaşan Icardi çocuklarına kavuşarak evden ayrıldı.

WANDA NARA BAYILDI İDDİASI

Arjantinli gazeteci Gustavo Mendez'in haberine göre, çocuklarının ayrılışı sonrası Wanda Nara baygınlık geçirdi.

DÖNÜŞÜ GECİKİCEK

Bu olaylar sonrası Icardi'nin Türkiye'ye dönüşünün biraz gecikeceği belirtildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre futbolcu, hakimin kızlarının yedi günlüğüne evine taşınmasına ve hatta kız arkadaşı China Suarez ile zaman geçirmesine izin vermesini sağladı.

Bu nedenle Icardi'nin 4 Temmuz'da başlayacak hazırlıklara katılamayacağı, birkaç gün sonra arkadaşlarına dahil olacağı belirtildi. 


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