Wall: "Bir noktada, 'Ayağımı kesip atsam mı acaba?' demiştim"

Houston Rockets'ın yıldızı John Wall, yırtılan aşil tendonunun iyileşme yolunda yaşadıklarının ayrıntılarına girdi.



The Athletic'den Shams Charania ile yaptığı röportajda John, sakatlık dönemindeki sıkıntıları hakkında şunları söyledi:



"Her zaman bir şefim vardı. Diyet yaparak vücuduma daha iyi bakıyordum. Her zaman yanımda olmaları için bir fizyoterapist ve bir masaj uzmanı tuttum. Vücudumu yüksek düzeyde daha iyi hissettirmek için ihtiyaç duyduğum tüm diğer şeyleri yaptım. "



Wall, sakatlığıyla ilgili ayrıntılara girerek şu açıklamaları yaptı:



"Zordu. Aylar içinde 3-4 farklı enfeksiyon geçirdim. İş artık, 'Tamam, ayağını kesip atmak zorunda mı kalacaksın yoksa?' noktasına gelmişti."



Wall ayrıca, yapılan eleştirileri motivasyon olarak aldığını da şu şekilde belirtti:



"Artık Houston'dayım, takımım bu ve liderliğimi burada yapacağım. 'İşi biti, yeteri kadar atletik değil, hızlı değil, 81'inci sırada' falan gibi şeyleri de hep okumuştum. Bunlar bana hep motivasyon."