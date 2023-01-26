Voleybolda haftanın programı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 16. hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda da 17. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde 16. hafta yarın oynanacak Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet karşılaşmasıyla başlayacak.
Sultanlar Ligi'nde haftanın programı şu şekilde:
Cuma:
14.00 Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Bahçeköy)
28 Ocak Cumartesi:
13.00 VakıfBank-İlbank (Vakıfbank)
14.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
15.00 PTT-Sigorta Shop (TVF Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Mimar Sinan)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Cengiz Göllü)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bolu Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
Efeler Ligi
29 Ocak Pazar:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-TÜRŞAD (TVF Burhan Felek Vestel)
13.00 Cizre Belediyespor- Develi Belediyespor (Şırnak)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Tokat Belediyesi Plevne (Tokat)
16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Başkent)
16.00 Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Hatay)
17.30 Altekma- Bursa Büyükşehir Belediyespor (İzmir)
30 Ocak Pazartesi:
15.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde 16. hafta yarın oynanacak Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet karşılaşmasıyla başlayacak.
Sultanlar Ligi'nde haftanın programı şu şekilde:
Cuma:
14.00 Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Bahçeköy)
28 Ocak Cumartesi:
13.00 VakıfBank-İlbank (Vakıfbank)
14.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
15.00 PTT-Sigorta Shop (TVF Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Mimar Sinan)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Cengiz Göllü)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bolu Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
Efeler Ligi
29 Ocak Pazar:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-TÜRŞAD (TVF Burhan Felek Vestel)
13.00 Cizre Belediyespor- Develi Belediyespor (Şırnak)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Tokat Belediyesi Plevne (Tokat)
16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Başkent)
16.00 Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Hatay)
17.30 Altekma- Bursa Büyükşehir Belediyespor (İzmir)
30 Ocak Pazartesi:
15.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
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