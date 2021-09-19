Vitor Pereira: 'Yorgunuz, normalde kazanırdık'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Yorgun olduklarını kaydeden Pereira, "Sivasspor maçı bu maçtan farklıydı. O maçı kazanabilirdik. İki maç arasında Almanya'da da maç oynadık. Fiziksel ve mental olarak çok yoğun geçti. Bunun faturasını ödedik. Beden olarak buradaydık ama fizik ve kafa olarak burada değildik. Dinlenecek vaktimiz yoktu. Normal koşullarda bu maçı kazanırdık. İkinci yarıda oyunu değiştirmeye çalıştık ama mümkün olmadı." dedi.



"ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA GELDİ.."



Ali Koç'un motive etmek için soyunma odasına indiğini belirten Portekizli hoca, "Almanya'da maçın mental olarak yorucu olduğunu söyledim. Bu sizi etkiliyor. Sadece fiziksel değil, mental olarak da yorulursunuz. Bu yüzden sahada zor reaksiyon gösterirsiniz. Perşembe bir maçımız daha var, buna hazırlanacağız. Biraz daha fazla dinleneceğiz. Başkan soyunma odasına geldi. O da üzgündü ama bizi motive etmek için geldi. Takımın yorgun olduğunun farkında. 14. maçımızı oynadık ve ilk defa kaybettik." ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIMIN SAKATLANMASINI İSTEMİYORUM"



Rotasyonu mecburiyetten yaptığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Eğer rotasyon yapmasaydım, sakatlanan oyuncularımız olacaktı. Size bunu garanti edebilirim. Oyuncularımın sakatlanmasını istemiyorum. Bu rotasyon yapılmak zorundaydı, oyuncular makine değil. Maçın henüz 10. dakikasında, bir önceki maçta oynamış oyuncular sıkıntı yaşadıklarını söylediler." diye konuştu.



"KRİSTAL KÜREM YOK"



İlerleyen dönemde oynayacakları zorlu maçlarla ilgili soru üzerine Pereira "Geleceği göremem, kristal bir kürem yok. Olympiakos maçı çekişmeli geçecektir. Elimizden geleni yapacağız. Daha fazla çözüm üretmeye çalışacağız. Çözümlerimiz bu maçta yoktu, çünkü sakatlıktan dönenler istediğim seviyede değil. Zorlu fikstürde de en iyisini yapacağız. İnsan vücudunun dinlenmeye ihtiyacı var. Frankfurt maçından sonra 03:00'e kadar uyuyamadılar. Sabah kalktı ve döndük. Böylece bir günü kaybettik. Önümüzdeki maça daha iyi dinleneceğiz. O maç farklı olacak." ifadelerini kullandı.



"PSV VE ATALANTA DA AYNI!"



Yorgunlukla ilgili sözlerine devam eden Pereira "Yorgunluk problemi Türk takımları için geçerli değil. Avrupa takımları da bunu yaşıyor. PSV Eindhoven, Feyenoord'a kaybetti. Atalanta'yı da izledim, daha önce hiç böyle oynamamışlardır. Yoğun geçen maçların faturasını ödeyebiliyorsunuz. Bu yüksek tempoya alışacağız ama süreç gerektiriyor." dedi.



"GALATASARAY MAÇI NE OLDU?"



Rotasyonla ilgili soruların devam etmesi üzerine Pereira "Galatasaray rotasyon yaptı, kaç oyuncu değiştirdi? 1 tane mi? Hayır rotasyon yapmadılar. Sonucu biliyor musunuz? Rotasyon yapmamanız mümkün değil. Portekiz'de de böyle. Rotasyon yapmazsanız, sakatlıklar artar. Bütün takımı değiştiremezsiniz ama rotasyon gerekiyor. Bazen sonuç veremeyebilir." dedi.



