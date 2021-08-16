Vitor Pereira'nın aklı Buta'da!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın aklının Aurelio Buta'da olduğunu iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Vitor Pereira'nın aklı Buta'da!
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16 Ağustos 2021 11:35
Aurélio Gabriel Ulineia Buta
Aurélio Gabriel Ulineia Buta
Antwerp
Portekiz basını, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın aklının Aurelio Buta'da olduğunu iddia etti.

Adana Demirspor karşısında sağ kanadı Osayi ile kullanan Portekizli teknik adam, Royal Antwerp forması giyen sağ beki de istiyor.

Sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertliler temaslarını sıklaştırırken hem sağ bek hem de orta sahanın sağında oynaması nedeniyle Pereira'nın ideal ismi olduğu da vurgulandı.


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