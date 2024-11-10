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Mustafa Gürsel: "Aynı ciddiyetle devam edeceğiz"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, sahasında Boluspor'a karşı 2-0 galip geldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: 'Aynı ciddiyetle devam edeceğiz'
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10 Kasım 2024 16:44
Trendyol 1. Lig'in 12'nci haftasında ağırladığı Boluspor'u 2-0 mağlup eden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bir maç kazandık, ayaklarımız yere sağlam basacak. Bunu en iyi şekilde değerlendirip, çalışmalarımıza aynı ciddiyetle devam edeceğiz." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Boluspor'un iyi bir takım olduğunu kaydeden Gürsel, şöyle konuştu:

"Çıkışta olan 2 takımın maçıydı. Çekişmeli geçeceği maçtan önce de belliydi. Onları da tebrik ediyorum, iyi bir mücadele oldu. Oyuna baktığımızda denk bir oyun oldu. Her 2 yarıda stratejiler farklı olabiliyor. Son dakikada içeri golle girmek bizim için çok önemliydi. İkinci golü bulmak tabii ki böyle maçlarda bizi rahatlattı, son bölüme rahat girmemize neden oldu. Bir maç kazandık, ayaklarımız yere sağlam basacak. Bunu en iyi şekilde değerlendirip, çalışmalarımıza aynı ciddiyetle devam edeceğiz."

 

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