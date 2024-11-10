Galatasaray Samsunspor maç özeti izle (Maç sonucu 3-2)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 55. dakikalarda Victor Osimhen, 85. dakikada ise Michy Batshuayi kaydetti. Samsunspor'un iki golü de penaltıdan geldi. İlk gol 50. dakikada Olivier Ntcham'dan, ikinci gol 90+3. dakikada Bennasser'den geldi.Galatasaray'da Davinson Sanchez, karşılaşmanın 72. dakikasında sarı kart gördü ve bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.Galatasaray, çıktığı son 13 resmi müsabakada mağlup olmadı. Süper Lig'de 8 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son 6 resmi müsabakanın 5'inde gol sevinci yaşadı. Yıldız isim oynadığı 6 maçta da skora katkı yapmayı başardı. Osimhen, söz konusu maçlarda 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.Galatasaray'da 3 maç sonra formasına kavuşan Ismail Jakobs, hafif ağları sonrası ikinci yarı yerini Victor Nelsson'a bıraktı.Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 31'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İkinci sırada bulunan Samsunspor ise 25 puanda kaldı.Milli ara sonrası Galatasaray Bodrum FK deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son müsabakanın ilk 11'inde 2 mecburi değişiklik yaptı.Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.Buruk, sarı kart cezalısı Kaan Ayhan ile Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi'den Samsunspor'a karşı yararlanamadı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine Jakobs ile Sallai'yi sahaya sürdü.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, formasyon değişikliğine gitmek zorunda kaldı.UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham mücadelesinde 3-4-1-2 dizilişiyle takımını sahaya süren Buruk, Mauro Icardi'nin sakatlanmasıyla eski sisteme dönüş yaptı.Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor mücadelesine 4-2-3-1 dizilişiyle çıktı. Icardi'nin yokluğunda Victor Osimhen tek santrfor olarak gol aradı.Okan Buruk'un joker oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Samsunspor'a karşı sağ bekte forma giydi.Orijini hücum olan genç futbolcu, Okan Buruk tarafından savunmanın iki kanadında da görevlendiriliyor. Beşiktaş derbisine sol bek başlayan Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan'ın yokluğunda Samsunspor'a karşı sağ bekte görev yaptı.Sezon başında 9 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen sağ bek Elias Jelert, yine yedek kulübesinde oturdu.Sarı-kırmızılı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye destek ve moral verdi.Taraftarlar, Doğu Tribünü'ne astıkları pankartta İngilizce olarak "Geçmiş olsun kral. Daha güçlü döneceksin." ifadelerini kullandı. Müsabaka öncesinde Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalınırken, taraftarlar da hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti.Maçı izlemek için RAMS Park'a gelen Icardi, saha kenarına gelerek takım arkadaşlarının ısınmasını izledi. Arjantinli yıldız, taraftarın isteği üzerine kale arkasına giderek "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı yaptırdı.RAMS Park'ta maçtan önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği müzikler dinletildi.Sarı-kırmızılı kulüp, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle uzun süre stat hoparlörlerinden marşlar yerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülere yer verildi.Galatasaray taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi.İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı.Galatasaraylı futbolcular da ısınma sırasında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.Samsunsporlu futbolcular da ısınmaya önünde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.Deplasman tribününü dolduran ve özellikle siyah giyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi beyaz kartonlar ve büyük bir Atatürk resmiyle koreografi yaptı. Taraftarlar, "Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı anlatır" yazılı pankart açtı.Ayrıca iki takım seremoniye "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca İstiklal Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.Galatasaray maça adeta golle başladı. Sarı kırmızılı takım, mücadelenin 3. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Lucas Torreira'nın ceza sahasına gönderdiği topa çok iyi yükselen Nijeryalı golcü, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Nijeryalı yıldız, 3. dakikada attığı golün ardından sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere Icardi'nin formasını gösterdi.Victor Osimhen, Icardi'nin gol sevincini de yaparken RAMS Park'ta da golün ardından, "Aşkın Olayım" çaldı.Samsunspor gole yaklaştı. 11. dakikada rakip yarı alana yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Zeki Yavru, doğrudan kaleye gönderdi. Fernando Muslera, son anda topu yumruklayarak uzaklaştırdı.Victor Osimhen, bu kez ceza sahası dışından kaleyi yokladı. 19. dakikada yay üzerinde topu alan Nijeryalı golcü, yerden sert vurdu ancak kaleci Okan gole izin vermedi.Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor penaltı bekledi, hakem devam kararı verdi. Maçın 24. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına girmek isteyen Ntcham, Lucas Torreira ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Samsunsporlu oyuncular hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazlarında bulundu. Bir süre oyunu başlatmayan Meler, VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyunu başlattı.İlk yarıda başka net bir pozisyon olmadı ve Galatasaray devreye 1-0 önde girdi.Galatasaray - Samsunspor maçının 50. dakikasında konuk ekip penaltı kazandı. Sarı kırmızılı takımın ceza sahası içinde Samsunsporlu Dimata, Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyona yakın olan Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray'da Fernando Muslera, itirazları sonrası sarı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Ntcham, skoru 1-1'e getirdi.Galatasaray'da Victor Osimhen 55. dakikada yeniden sahneye çıktı. Yunus Akgün'ün ceza sahasına gönderdiği topu Okan Kocuk elinden kaçırdı. Arka direkte topu iyi takip eden Osimhen, düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi.Galatasaray 2. golden sonra baskısını bir hayli arttırdı. Roland Salla'nin soldan ceza sahasına gönderdiği top bir anda kaleye yöneldi. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.Galatasaray gole bir kez daha çok yaklaştı. Maçın 62. dakikasında Davinson Sanchez, şık hareketlerle karambolden kurtardığı topu arka direğe gönderdi. Abdülkerim Bardakcı'nın röveşatası direkten oyun alanına geri geldi.Galatasaray, Michy Batshuayi'nin 85. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Hakim Ziyech'in derin pasında sol çaprazda topla topla buluşan Batshuayi, yerden sert vurdu, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.Maçın son bölümünde Samsunspor beraberlik için yüklense de skoru değiştiremedi ve Galatasaray mücadeleyi 3-2 kazandı.3. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın sağdan ortasında Osimhen'in penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.11. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Zeki Yavru, sol çaprazda taç çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta topu kaleye gönderdi. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı son anda direğin üzerinden kornere çeldi.19. dakikada Osimhen'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Okan Kocuk, yakın direk dibinde yatarak gole izin vermedi.37. dakikada Yunus Akgün'ün sol kanattan ortasına penaltı noktasına hareketlenen Osimhen, kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.