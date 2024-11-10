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Paulista: "Mutlu değiliz"

Beşiktaş forması giyen Gabriel Paulista, Başakşehir maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Paulista: 'Mutlu değiliz'
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10 Kasım 2024 21:24
Son güncelleme 10 Kasım 2024 21:31
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, Başakşehir maçı sonrası açıklama yaptı.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Paulista'nın sözleri şu şekilde:

"Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik, geriden gelmek zor. Galatasaray şu an lider. İçerde ve dışarıda puanlar kaybettik. Bu maç da zor oldu. Üzgünüz, mutlu değiliz. Belki aldığımız bir puan, ilerisi için umut olabilir."

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