Paulista: 'Mutlu değiliz'

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, Başakşehir maçı sonrası açıklama yaptı.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Paulista'nın sözleri şu şekilde:
"Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik, geriden gelmek zor. Galatasaray şu an lider. İçerde ve dışarıda puanlar kaybettik. Bu maç da zor oldu. Üzgünüz, mutlu değiliz. Belki aldığımız bir puan, ilerisi için umut olabilir."
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Paulista'nın sözleri şu şekilde:
"Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik, geriden gelmek zor. Galatasaray şu an lider. İçerde ve dışarıda puanlar kaybettik. Bu maç da zor oldu. Üzgünüz, mutlu değiliz. Belki aldığımız bir puan, ilerisi için umut olabilir."
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