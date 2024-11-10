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Haber Tarihi: 10 Kasım 2024 16:51 - Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 16:51

Icardi sezonu kapattı mı? Mauro Icardi ne zaman dönecek?

Galatasaray - Tottenham maçında ciddi bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'ye, sarı-kırmızılı yönetim tam destek veriyor. Kulüp, Arjantinli yıldızın moralini yüksek tutmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Peki, Icardi sezonu kapattı mı? Mauro Icardi ne zaman dönecek?

Icardi sezonu kapattı mı? Mauro Icardi ne zaman dönecek?
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Galatasaray yönetimi, sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin moralini yüksek tutmak için harekete geçti. Kulüp, oyuncunun psikolojik olarak güçlü kalabilmesi adına çeşitli destekler sunmayı planlıyor. Icardi'nin geri dönüş sürecinde kendini iyi hissetmesi için tüm kaynakların sağlanacağı belirtiliyor.

ICARDİ'NİN SAKATLIĞINDA SON DURUM!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Tottenham Hotspur'u 3-2 mağlup ederken, maçın sonlarına doğru şok bir sakatlık yaşandı. 82. dakikada kaleciye pres yaptıktan sonra bir anda yerde kalan Mauro Icardi, ciddi bir acı hissetti.

İlk müdahale saha kenarında yapıldı, ancak durumun ciddiyetinden dolayı Icardi, oyununa devam edemedi. Ardından sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı, bu durum takım arkadaşları ve taraftarlar arasında büyük bir endişe yarattı.

Karşılaşma sonrasında Icardi'nin stadyumdan sekerek ayrılması dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntü, oyuncunun sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu düşündürdü.

Galatasaray, Icardi'nin tedavi süreci hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak oyuncunun durumu, teknik ekip ve kulüp yönetimi için büyük önem taşıyor.

ICARDİ SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Kulüp, "UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" açıklamasıyla Icardi'nin son durumu hakkında bilgi verdi.

Tıbbi raporlara göre sporcuların ciddi sakatlıkların ardından spora dönüş süreleri genellikle 7 ila 9 ay arasında değişiyor. Bu süre, iyileşme sürecine, sakatlığın türüne ve tedavi yöntemlerine bağlı olarak uzayabiliyor veya kısalabiliyor.

ICARDİ SEZONU KAPATTI MI?

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ diz ön çapraz bağlarını kopardı. Yapılan tıbbi değerlendirmelere göre Icardi, bu sezonu kapatmış durumda.
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