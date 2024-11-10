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Svensson: "Sonuçları düzeltmek istiyoruz"

Beşiktaş forması giyen Jonas Svensson, Başakşehir maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Svensson: 'Sonuçları düzeltmek istiyoruz'
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10 Kasım 2024 22:33
Beşiktaş'ta Jonas Svensson, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Svensson, "Başakşehir zor bir rakip, istediğimizi sahada yapamadık. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama galip gelemedik, mutlu değiliz. İki takım da fırsatlar buldu, üç puan alamadığımız için mutsuz durumdayız. Çalışacağız, bu sonuçları düzeltmek istiyoruz. Son üç maçta aldığımız sonuçlar değiştirmemiz gerekli." dedi.

Norveçli oyuncu, "Herkesin takıma dönmesini bekliyoruz. Hücum hattında sakatlıklar var, herkes döndükten sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

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