Batshuayi, 4 maç sonra gol attı

Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, Samsunspor maçındaki golüyle Süper Lig'de 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'da son olarak Gaziantep FK ile yapılan 3. hafta erteleme müsabakasında gol atan Batshuayi, 4 maç sonra fileleri havalandırdı. Ligde 3. kez skoru değiştiren tecrübeli santrfor, sarı-kırmızılı formayla toplamda 5 gole ulaştı.
Batshuayi, son dönemde sonradan girdiği maçlarda fazla süre alamamasıyla dikkati çekiyor.
Galatasaray'da son olarak Gaziantep FK ile yapılan 3. hafta erteleme müsabakasında gol atan Batshuayi, 4 maç sonra fileleri havalandırdı. Ligde 3. kez skoru değiştiren tecrübeli santrfor, sarı-kırmızılı formayla toplamda 5 gole ulaştı.
Batshuayi, son dönemde sonradan girdiği maçlarda fazla süre alamamasıyla dikkati çekiyor.
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