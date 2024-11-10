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Batshuayi, 4 maç sonra gol attı

Galatasaray'da Michy Batshuayi, Samsunspor maçındaki golüyle ligde 4 maç sonra fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Batshuayi, 4 maç sonra gol attı
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10 Kasım 2024 20:14
Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, Samsunspor maçındaki golüyle Süper Lig'de 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da son olarak Gaziantep FK ile yapılan 3. hafta erteleme müsabakasında gol atan Batshuayi, 4 maç sonra fileleri havalandırdı. Ligde 3. kez skoru değiştiren tecrübeli santrfor, sarı-kırmızılı formayla toplamda 5 gole ulaştı.

Batshuayi, son dönemde sonradan girdiği maçlarda fazla süre alamamasıyla dikkati çekiyor.

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