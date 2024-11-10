Galatasaray - Samsunspor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)

Galatasaray-Samsunspor maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak olması. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak bu kritik maç, 10 Kasım Cuma günü RAMS Park'ta saat 16:00'da başlayacak. Liderlik hedefiyle sahaya çıkacak olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

Galatasaray-Samsunspor maçı canlı izlemek için beIN Sports 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. Galatasaray-Samsunspor karşılaşması, Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı açısından büyük bir önem taşıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor'u kendi sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, 16:00'da RAMS Park'ta başlayacak. Taraftarlar ve futbol meraklıları, Galatasaray'ın bu önemli iç saha mücadelesini evlerinin rahatlığında takip edebilecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde en yakın takipçisi Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 10 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Galatasaray'ın sahası olan RAMS Park'ta gerçekleştirilecek ve saat 16.00'da başlayacak. Taraftarlar, Galatasaray'ın ligdeki performansını yakından takip etmek için maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray ile Samsunspor arasındaki bu zorlu mücadele, her iki takımın da ligdeki liderlik yarışı açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, 16:00'da ekran başına geçerek bu heyecan dolu maçı izleyebilecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Muslera, Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Satka, Marc Bola, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Muja, Mouandilmadji.Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, müsabakada forma giyemeyecek.UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham müsabakasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi, uzun süre sahaya çıkamayacak. Sarı kart cezalısı durumundaki Kaan da Samsunspor'a karşı mücadele edemeyecek.Sakatlığını atlatan sol bek Ismail Jakobs ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Samsunspor maçıyla sahalara dönecek.Sarı-kırmızılıların savunmadaki lideri Davinson Sanchez, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Ligde geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kolombiyalı stoper, Samsunspor mücadelesinde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Galatasaray, Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.Ligde geride kalan 10 müsabakada 29 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 19 takım arasında en golcü ekip olarak dikkati çekiyor. Rakiplerine 9 gol izni veren "Cimbom" takipçilerinden Fenerbahçe ile ligin en az gol yiyen 2 ekibinden biri oldu.Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen formuyla dikkati çekiyor.Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, son 5 resmi müsabakanın 4'ünde gol sevinci yaşadı. Osimhen, söz konusu maçlarda toplamda 6 kez ağları havalandırdı.Süper Lig'de çıktığı son 3 maçın tamamında fileleri sarsan Victor Osimhen, Kasımpaşa'ya 2, Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş'a ise birer gol attı.Osimhen, Mauro Icardi'nin yokluğunda Galatasaray'ın en önemli gol ayağı olacak.Galatasaray altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, performansıyla beğeni topluyor.Yunus, bu sezon sol kanattaki performansıyla sarı-kırmızılı ekibin iyi gidişatında başrol oynayan futbolculardan oldu.Çıktığı son 10 resmi müsabakanın 6'sında fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu hissettirmiyor.Yunus, Süper Lig'de 10 maçta 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada 4 olmak üzere toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.