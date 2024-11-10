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Fenerbahçe Medicana, Alanya deplasmanından çıkamadı

SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Medicana, Alanya deplasmanından çıkamadı
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10 Kasım 2024 17:10
SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.
 Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Kadir Girente

ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Gökhan Gökgöz, Halil Kurtuluş (Fatih Yürümez, İsmail Koçak, Yusuf Bakır, İrfan Çetinkaya)

Fenerbahçe Medicana: Samet Baltacı, Çağatay Durmaz, Luburic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Salehi (Burak Güngör, Karyagin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Hakkı Çapkınoğlu, Yasin Aydın)

Setler: 25-21, 25-23, 32-30

Süre: 102 dakika (29, 33, 40 )

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