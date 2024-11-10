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Galatasaray'dan Icardi'nin yerine 2 aday

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynana Tottenham maçında sağ ön çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin yerine golcü arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli forvetin yerine 2 aday belirledi. İşte o isimler...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Icardi'nin yerine 2 aday
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10 Kasım 2024 10:04
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcilerimizden Galatasaray, RAMS Park'ta Tottenham'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İngiliz ekibini üstün bir oyunla deviren Galatasaray'da Mauro Icardi üzüntüsü yaşanıyor. Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanan yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi. Galatasaray yüksek ihtimalle sezonu kapatan Icardi'nin boşluğunu doldurmak için kolları sıvadı.

ARNAUTOVIC VE RASPADORI LİSTEDE

İlk olarak gündeme iki isim geldi; Inter'den Arnautovic ve Napoli'den Osimhen'in arkadaşı Raspadori.

İki futbolcu da kulüplerinde yedek. Sezon sonuna kadar kaliteli bir golcü kiralamak isteyen Cimbom'un başka adaylar da belirlemesi bekleniyor. 

 
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