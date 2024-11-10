SON DAKİKA: Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI İZLE BJK Başakşehir
Haber Tarihi: 10 Kasım 2024 18:38 -
Güncelleme Tarihi:
10 Kasım 2024 18:38
SON DAKİKA: Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI İZLE BJK Başakşehir
Başakşehir Beşiktaş maçı beIN Sports reklamsız izleme linki | Başakşehir Beşiktaş maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Başakşehir Beşiktaş maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı izleme detayları
Hafta içinde Malmö'yü yenerek UEFA Avrupa Ligi'ndeki iddiasını artıran Beşiktaş'ta gözler lige çevrilmiş durumda. Üst üste gelen Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle birlikte zirvenin 8 puan gerisinde kalan siyah beyazlılarda artık puan kaybına tahammül yok. Malmö maçının özellikle son bölümünde ortaya konan futbolun, sezon başındaki coşkulu Beşiktaş'ı hatırlatması takımdaki enerjiyi artırmış durumda. Ayrıca hücumda birbirleriyle uyumlu dört isim haftalar sonra yeniden buluşacak. Rafa Silva, Semih, Muçi ve Rashica'nın Başakşehir karşısında ilk 11'de olması bekleniyor. Öte yandan sakatlığını atlattıktan sonra üç maçta yedek kulübesinde bekleyen Al Musrati'nin de ilk 11 zamanı geldi. Libyalı oyuncu Başakşehir karşısında as kadroda olacak. Öte yandan Gedson'un dinlendirilip Salih Uçan'a ilk 11'de görev verilebileceği öğrenildi. Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst oyuncularına "Yeni bir galibiyet serisine başlayalım" dedi.
Beşiktaş'ın gizli golcüsü: Ernest Muçi
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki yıldız oyuncu Ernest Muçi, son 3 müsabakada da gol atmayı başardı Süper Lig'de oynanan Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında rakip fileleri havalandıran Muçi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Malmö karşılaşmasında da 1 gole imza attı. 23 yaşındaki futbolcu, böylelikle çıktığı son 3 müsabakada da gol atma başarısı gösterdi.
Van Bronckhorst'un yeni sistem düşüncesi
Beşiktaş'ta yeni bir dönemin kapılarını aralayan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, çift forvetli oyun anlayışını benimsemeyi planlıyor. Hollandalı çalıştırıcı, Süper Lig'deki rakiplerinden Okan Buruk'un, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi aynı anda sahaya sürdüğü çift forvet sisteminden ilham aldı. Van Bronckhorst, Beşiktaş'ın hücum gücünü artırmak amacıyla Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile'nin birlikte sahada yer alabileceği yeni bir oyun planı üzerinde çalışıyor. Van Bronckhorst'un bu hamlesi, özellikle takımın hücumda daha çeşitlenmiş ve etkili bir oyun sergilemesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Beşiktaş, geçtiğimiz sezondan bu yana forvet hattında yaşadığı verimlilik sıkıntısını aşmayı amaçlarken, Semih ve Immobile'nin uyumu da teknik ekibin öncelikli gündem maddelerinden biri. Bu yeni sistemin takıma nasıl yansıyacağı, ilerleyen haftalarda netleşecek.
Beşiktaş'ta 2 eksik, 1 oyuncu ceza sınırında
Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, sahada olamayacak. Moatasem Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
Kemen'in durumu belirsiz
RAMS Başakşehir'de tedavisi süren Kamerunlu oyuncu Olivier Kemen'in durumu belirsizliğini koruyor. Kemen'in durumu yapılacak kontrollerin ardından maç günü netleşecek. Başakşehir'de bu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI VAR HAKEMİ
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapacak.
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU
Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı. Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor. Ligde son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 beraber kalmıştı.
Giovanni van Bronckhorst'tan Başakşehir'e Malmö taktiği!
Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki maçta Galatasaray (D) ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken hafta arası UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü yenmeyi başaran Beşiktaş 10 Kasım Pazar günü (bugün) Rams Başakşehir'e konuk olacak. İsveç ekibini 2-1 mağlup ettiği maçta ortaya koyduğu performans beğeni toplayan Siyah Beyazlılar, Başakşehir'e karşı aynı oyun planını sahaya yansıtmaya çalışacak. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, milli ara öncesi oynayacakları bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Hollandalı hoca, ligdeki iki yenilginin ardından Başakşehir'i mağlup ederek milli araya moralli girmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı teknik adam, oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda isteklerini sıralarken, uyarılarda da bulundu. Malmö karşısında elde edilen galibiyet ve kazanma isteğinden çok memnun kaldığına vurgu yapan Bronckhorst'un, "Kasımpaşa maçındaki hatalarımızı tekrarlamadık ve takım halinde çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle savunmada üst düzey bir performans sergiledik. Malmö maçının ikinci yarısında ise tüm hatlarımızla başarılı olduk. Etkili pres yaptık, rakibe alan bırakmadık ve yakaladığımız fırsatları bu kez iyi değerlendirdik. Başakşehir'e karşı aynı planla oynayacağız. Malmö maçındaki gibi ilk dakikadan itibaren kazanma isteğimizi ortaya koyarak iyi mücadele edersek hedefimize ulaşırız" diye konuştuğu aktarıldı.
Van Bronckhorst'un Rafa Silva planı
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva sezona fırtına gibi başlarken sonrasında duruldu. İlk 5 resmi maçında 4 gol, 3 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, son 12 maçta ise sadece Konyaspor'a gol atarken tek asistini ise Lyon karşısında yaptı. Bu süreçte özellikle kanatta oynamak zorunda olduğu maçlarda varlık göstermekte zorlanan Rafa Silva, Milot Rashica'nın geri dönmesiyle birlikte yeniden forvet arkasına geçiyor. 31 yaşındaki futbolcunun yeniden çıkış yakalamak istediği ve milli ara öncesi bunun sinyalini Başakşehir maçında göstermeyi amaçladığı kaydedildi. Svensson ve Muçi'den maksimun seviyede verim almayı başaran teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da yıldız ismi artık 10 numaradan koparmayarak tekrar yukarıya çekmeyi planlıyor.