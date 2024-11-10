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Chelsea ile Arsenal, yenişemedi!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Arsenal, 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea ile Arsenal, yenişemedi!
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10 Kasım 2024 21:30
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasınd Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki mücadele 1-1 sona erdi.

Arsenal, 60. dakikada Gabriel Martinelli ile öne geçti. Chelsea, bu gole 70. dakikada Pedro Neto ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 19 puana yükseldi.

Chelsea, milli ara sonrası Leicester City deplasmanına gidecek. Arsenal, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

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