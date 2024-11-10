 <

Beşiktaş'ta Al Musrati 8 maç sonra geri döndü

Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Al Musrati, Başakşehir deplasmanında formasına kavuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Al Musrati 8 maç sonra geri döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2024 20:34
Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta Cher Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı. En son 26 Eylül tarihinde Ajax ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 11'de yer alan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 5 karşılaşmada hiç oynayamazken 3 müsabakada oyuna sonradan girdi.

Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen görev alamadı.

Al Musrati; Olimpik Lyon, Malmö ve Konyaspor maçlarında da oyuna sonradan girdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery