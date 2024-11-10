Fenerbahçe - Sivasspor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)

Fenerbahçe-Sivasspor maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak olması. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak bu kritik maç, 10 Kasım Cuma günü Ülker Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak. Liderlik hedefiyle sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, zorlu Sivasspor karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı canlı izlemek için beIN Sports 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşması, Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı açısından büyük bir önem taşıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u kendi sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, 19:00'da Ülker Stadı'nda başlayacak. Taraftarlar ve futbol meraklıları, Fenerbahçe'nin bu önemli iç saha mücadelesini evlerinin rahatlığında takip edebilecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 10 Kasım Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin sahası olan Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek ve saat 19:00'da başlayacak. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin ligdeki performansını yakından takip etmek için maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki bu zorlu mücadele, her iki takımın da ligdeki liderlik yarışı açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, 19:00'da ekran başına geçerek bu heyecan dolu maçı izleyebilecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-NesyriNikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, KoitaManchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçta da kulübedeki yerini alamayacak.Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor.Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, 100. maçına çıkarak ligde dalya demeye hazırlanıyor.Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi-Samuel, sarı-lacivertli forma altında beşinci sezonunu yaşıyor.Fenerbahçe'de görev aldığı süre boyunca 149 resmi karşılaşmaya çıkan Nijeryalı futbolcu, bu maçlarda 10 bin 347 dakika sahada kaldı.Trendyol Süper Lig'de ise 99 kez sarı-lacivertli formayı terleten Osayi-Samuel, 6 kez gol sevinci yaşarken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, takımdaki en eski isimlerden birisi olarak öne çıkıyor.Mevcut kadrodaki isimlerden Fenerbahçe formasını en uzun süre giyen oyuncu Mert Hakan Yandaş olurken, bu futbolcuyu İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel takip etti.Sarı-lacivertli forma altında beşinci sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Net Global Sivasspor karşılaşmasında şans vermesi durumunda ligdeki 100. maçına çıkacak Osayi-Samuel, bu sezon ise 11. resmi karşılaşmasını oynayacak.2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 3 maçta forma giyen Osayi-Samuel, forma giydiği 10 müsabaka 679 dakika sahada kaldı.Bu sezon gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında oynanan müsabakada Dzeko'nun attığı golün asistini yaptı.Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla oynadığı maçlarda gördüğü kart sayısıyla da dikkati çekti.Sarı-lacivertli takımla çıktığı 149 resmi maçta 30 sarı kart gören Nijeryalı futbolcu, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemdeki tek kırmızı kartını bu sezon gördü.UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında iç sahada Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında 65. dakikada oyuna dahil olan Bright Osayi-Samuel, 87. dakikada ilk sarı kartını görürken, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.Fenerbahçe formasıyla ligde 6, resmi maçlarda 7 golü bulunan Osayi-Samuel, 8'i Süper Lig'de olmak üzere 14 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 36 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı.Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 77 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi.İki takım arasında geçen sezonun ikinci devresinde oynanan son lig maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında rakibine üstünlüğü bulunuyor.İki takım arasında İstanbul'da oynanan 18 müsabakanın 13'ünü sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.Bu maçlarda Fenerbahçe 41 gol atarken, Sivasspor ise 18 kez fileleri havalandırdı.Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.