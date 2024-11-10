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Manisa FK, Erzurumspor'un serisini sonlandırdı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK evinde Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manisa FK, Erzurumspor'un serisini sonlandırdı
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10 Kasım 2024 18:08
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Çağdaş Çavuş'un ekibi Manisa FK evinde Hakan Kutlu'nın yönetimindeki Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manisa FK'nin gollerini 1. dakikada Muhammed Kiprit ve 56. dakikada Okyere Wriedt kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra kazanan Manisa FK 17 puana yükselirken, 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Erzurumspor 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşırken, Erzurumspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.


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