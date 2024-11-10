Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Çağdaş Çavuş'un ekibi Manisa FK evinde Hakan Kutlu'nın yönetimindeki Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manisa FK'nin gollerini 1. dakikada Muhammed Kiprit ve 56. dakikada Okyere Wriedt kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra kazanan Manisa FK 17 puana yükselirken, 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Erzurumspor 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşırken, Erzurumspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manisa FK'nin gollerini 1. dakikada Muhammed Kiprit ve 56. dakikada Okyere Wriedt kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra kazanan Manisa FK 17 puana yükselirken, 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Erzurumspor 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşırken, Erzurumspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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