Galatasaray'dan Icardi'ye izin!

Tottenham maçında acı içinde yerde kalan ve çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro İcardi'nin tedavi planı henüz tam anlamıyla netlik kazanmadı.Sezonu kapatan ve gelecek sezonun temmuz ayındaki yaz kampına ancak yetişeceği tahmin edilen Arjantinli yıldız, yönetimden ülkesine gitmek için izin istedi.Önce dizindeki ödemin bir hafta, 10 gün kadar dağılmasını bekleyecek olan golcü futbolcu, orada da kontrolden geçecek ve bir süre dinlenecek.Ameliyat için daha sonra karar verilecek olan 31 yaşındaki oyuncunun İtalya ya da Arjantin'de operasyon masasına yatmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yöneticilerin, psikolojik olarak toparlaması için ülkesine gitmesine izin verdiği başarılı futbolcunun, bugün Arjantin'e uçacağı belirtildi.