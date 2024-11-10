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Ufuk Kahraman: "Kazanarak ya da puanla dönmek istiyorduk"

Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, deplasmanda Bandırmaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ufuk Kahraman: 'Kazanarak ya da puanla dönmek istiyorduk'
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10 Kasım 2024 16:47
Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman da Teksüt Bandırmaspor'un sistemli oynayan bir takım olması ve hava şartları nedeniyle zor bir deplasmana geldiklerini dile getirdi.

Yaklaşık 4-5 haftadır topa sahip olarak oynamaya çalıştıklarını belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Maçı kazanıp puanımızı rakibimizle eşitlemek istiyorduk. Aslında baktığınız zaman maçın hikayesinde maç şanssızlığı bizden yanaydı. Oyunun genelinde topa sahip takım Bolu takımıydı. Kazanarak ya da puanla dönmek istiyorduk. Milli maç arasını iyi değerlendirip Şanlıurfa maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."

 
 
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