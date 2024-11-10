Ufuk Kahraman: 'Kazanarak ya da puanla dönmek istiyorduk'

Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman da Teksüt Bandırmaspor'un sistemli oynayan bir takım olması ve hava şartları nedeniyle zor bir deplasmana geldiklerini dile getirdi.Yaklaşık 4-5 haftadır topa sahip olarak oynamaya çalıştıklarını belirten Kahraman, şunları kaydetti: