Başakşehir - Beşiktaş Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)

Başakşehir-Beşiktaş maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak olması. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak bu kritik maç, 10 Kasım Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak. Liderlik yarışında iddialı olan Beşiktaş, zorlu Başakşehir deplasmanında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

Başakşehir-Beşiktaş maçı canlı izlemek için beIN Sports 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması, Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı açısından büyük bir önem taşıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'e konuk olmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, 16:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda başlayacak. Taraftarlar ve futbol meraklıları, Beşiktaş'ın bu önemli deplasman mücadelesini evlerinin rahatlığında takip edebilecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 10 Kasım Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve saat 19:00'da başlayacak. Taraftarlar, Beşiktaş'ın ligdeki performansını yakından takip etmek için maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki bu zorlu mücadele, her iki takımın da ligdeki yarış açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, 19:00'da ekran başına geçerek bu heyecan dolu maçı izleyebilecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek.Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Semih.Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, sahada olamayacak.Moatasem Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.RAMS Başakşehir'de tedavisi süren Kamerunlu oyuncu Olivier Kemen'in durumu belirsizliğini koruyor.Kemen'in durumu yapılacak kontrollerin ardından maç günü netleşecek.Başakşehir'de bu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.