Beşiktaş penaltı bekledi, hakem vermedi

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile deplasmanda bu hafta golsüz berabere kalan Beşiktaş, maçın 90+3. dakikasında penaltı bekledi.
Siyah-beyazlı takımda ceza sahası içinde topla buluşan Milot Rashica, Lucas Lima'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Milot Rashica ve siyah-beyazlı futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi.
Maçın orta hakemi Turgay Doman, VAR'ın incelemesini bekledi ve ardından oyunu devam ettirdi.
Siyah-beyazlı takımda ceza sahası içinde topla buluşan Milot Rashica, Lucas Lima'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Milot Rashica ve siyah-beyazlı futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi.
Maçın orta hakemi Turgay Doman, VAR'ın incelemesini bekledi ve ardından oyunu devam ettirdi.
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