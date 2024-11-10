 <

Beşiktaş penaltı bekledi, hakem vermedi

Beşiktaş, Başakşehir maçının 90+3. dakikasında penaltı bekledi ancak hakem vermedi.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş penaltı bekledi, hakem vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2024 21:16
Son güncelleme
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile deplasmanda bu hafta golsüz berabere kalan Beşiktaş, maçın 90+3. dakikasında penaltı bekledi.

Siyah-beyazlı takımda ceza sahası içinde topla buluşan Milot Rashica, Lucas Lima'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Milot Rashica ve siyah-beyazlı futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi.

Maçın orta hakemi Turgay Doman, VAR'ın incelemesini bekledi ve ardından oyunu devam ettirdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery