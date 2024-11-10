Sait Karafırtınalar: 'Geriye düştüğümüz maçta galip gelmesini bildik'

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Bugün geriye düştüğümüz maçta galip gelmesini bildik." dedi.



Karafırtınalar, 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın kendisini onurlandırdığını söyledi.



Takımın mücadelesinden ve performansından memnun olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, şöyle konuştu:



"Öncelikle içeride benim çıktığım ilk maçı kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özel bir maç, güzel bir maç kazandık. İlk yarı çok zorlandık ama ikinci yarı hamlelerimizin karşılığını almaya başladık. Gole rağmen geri gelmeyi başardık. Bugün geriye düştüğümüz maçtan galip gelmesini bildik. Bu takımın karakterinde var. İki haftadır bunu başarıyor. İkidir beraberlik oldu, bu da galibiyet oldu. İnşallah seriye döndürürüz. Şu anda bir hedefimiz yok ama her maçı kazanmak hedefimiz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularım disiplini bozmadılar. İleriye bir oyuncu alıp farkı arttırdık. Camiaya hayırlı olsun."









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU