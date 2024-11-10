Recep Karatepe: 'Kırmızı karttan sonra dengeyi kuramayıp yenildik'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe ise maçı kaybettiklerinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.



İyi başladıkları maçın sonunu getiremediklerini anlatan Karatepe, bireysel hatalarının maçın sonucuna etki ettiğini belirtti.



Lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi planladıklarını aktaran Karatepe, şunları kaydetti:



"Oyunu başından sonuna kadar iki bölüme ayırmak lazım. Kırmızı kart öncesi ve sonrası şeklinde. Öncelikle kırmızı kart gören oyuncumun ilk sarı kartının ağır olduğunu düşünüyorum. O dakikaya kadar çok iyi oynayan bir takımdık, golü de bulduk. Oyunu pozitif yönlendirmeye çalıştık. Karttan sonra geçen haftadan iki tane stoperimin eksik olması orayı tamamlayamamamız nedeniyle de birkaç hızlı hatayla da goller yedik. Oyun 11'e 11 devam etseydi çok farklı olacaktı. Kırmızı karttan sonra dengeyi kuramayıp yenildik. Ondan sonra pozisyonlar da yakalamamıza rağmen tabi ki 10 kişiyle oynamak biraz zor. Eksik oyuncularımızın da olmasıyla oyunu çevirmekte zorlandık. İstemediğimiz bir yenilgi oldu. Milli arayı daha iyi değerlendirip daha iyi bir şekilde devam edeceğiz."





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