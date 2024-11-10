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Galatasaray'da üçlü Icardi'den

Galatasaray'da Samsunspor maçı sonrası üçlü Mauro Icardi'den geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da üçlü Icardi'den
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10 Kasım 2024 20:08
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, Samsunspor maçını tribünden takip etti.

Arjantinli yıldız, maç sonu sahaya indi ve klasikleşen üçlü tezahüratını yaptırdı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Icardi, Samsunspor maçının ardından sahaya indi. Arjantinli yıldız, taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı başlattı.

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