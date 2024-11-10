 <

Salih Uçan: "Bize yakışmadı"

Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, Başakşehir karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Salih Uçan: 'Bize yakışmadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2024 22:41
Son güncelleme 10 Kasım 2024 22:43
Beşiktaş'ta Salih Uçan, Başakşehir mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası kısa bir açıklama yapan Salih Uçan'ın sözleri şu şekilde:

"Her maça kazanmak için çıkıyoruz, son 3 haftada istemediğimiz sonuçlar aldık. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok üzgünüm, bize yakışmayan seri oldu. Hem kendi adıma, hem takımım ve camia adına çok üzgünüm. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery