Salih Uçan: 'Bize yakışmadı'

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Başakşehir mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası kısa bir açıklama yapan Salih Uçan'ın sözleri şu şekilde:
"Her maça kazanmak için çıkıyoruz, son 3 haftada istemediğimiz sonuçlar aldık. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok üzgünüm, bize yakışmayan seri oldu. Hem kendi adıma, hem takımım ve camia adına çok üzgünüm. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum."
Karşılaşma sonrası kısa bir açıklama yapan Salih Uçan'ın sözleri şu şekilde:
"Her maça kazanmak için çıkıyoruz, son 3 haftada istemediğimiz sonuçlar aldık. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok üzgünüm, bize yakışmayan seri oldu. Hem kendi adıma, hem takımım ve camia adına çok üzgünüm. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum."
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