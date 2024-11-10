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Galatasaray'dan Icardi'ye büyük vefa!

Oynadığı futbolla Tottenham'ı sahadan silen Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam etti. 3 puana sevinen sarı kırmızılı takım diğer yandan Icardi'nin sezonu kapatmasıyla büyük şok yaşadı. Sarı kırmızılı yönetim aldığı kararla Arjantinli yıldıza büyük vefa örneği gösterdi. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Icardi'ye büyük vefa!
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10 Kasım 2024 10:23
Son güncelleme 10 Kasım 2024 10:24
Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maçta Mauro Icardi sakatlanmıştı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan süper golcü, 80. dakikada Tottenham kalecisi Forster'a baskı yapmaya çalışırken kendini yere bıraktı.

Değişiklik isteyen forvet sahadan sedyeyle ayrılmıştı. Icardi'nin yerine Michy Batshuayi 85. dakikada oyuna dahil olmuştu. Açıklamada "Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

BÜYÜK JEST YAPILACAK

Sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'ye Galatasaray Kulübü ve Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük jest yapmaya hazırlanıyor. Cimbom'un bugün RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağı maçta atacağı gollerde 'Aşkın Olayım' şarkısının çalacağı ve taraftarların buna eşlik edeceği öğrenildi.

Bu hareketle Arjantinli yıldıza "Her zaman yanındayız" mesajı verileceği kaydedildi. 

 
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