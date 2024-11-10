Çağdaş Atan'dan transfer mesajı: 'Vites artıracağız'

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Çağdaş Atan, "Hafta içi bir galibiyet ederek burada röportaj vermek istiyorduk ama kulüp CEO'su, benim en büyük destekçim Murat Yaman, ani bir şekilde annesini kaybetti. O bizi çok üzdü, annesine bağlı bir kardeşimiz. Ona baş sağlığı ve annesine rahmet diliyorum. Bir galibiyet armağan edemedik." dedi.



"İKİ MAÇI HASARSIZ ATLATTIK"



"72 saat dolmadan iki önemli maç oynadık. Toparlanmak kolay olmadı." diyen Çağdaş Atan, "Elimizdeki 20 oyuncuyu çok iyi kullandık. İlk yarı oyun kurmak isterken acele ettik. İkinci yarı oyunu daha iyi kontrol ettik. Net fırsat vermedik, üretkenlik açısında kısır bir maçtı. Tempo açısından keyifli maç oldu. Beni mutlu eden 72 saatte iki büyük maçı çok iyi oynamak ve hasarsız atlamak. Kayıp olsa, psikolojiyi idare etmek daha zor olabilirdi." ifadelerini kullandı.



"DEVRE ARASI HAMLE YAPACAĞIZ"



Başakşehir'in teknik patronu, "Oyuncularımdan hiçbir zaman şüphe etmedim. Toparlanıyoruz, galibiyetlere ihtiyacımız var. Bu takım 20 maç oynadı, neredeyse 11 tanesi deplasmanda. Devre arası yapacağımız hamleler vites arttıracağız. Avrupa'da da tur atlamak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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