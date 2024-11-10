Haber Tarihi: 10 Kasım 2024 18:37 -
Güncelleme Tarihi:
10 Kasım 2024 18:37
Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle şifresiz
Fenerbahçe Sivasspor Süper Lig maçı bein Sports canlı izle | Fenerbahçe Sivasspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Sivasspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçı şifresiz izleme detayları
Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'de dalya demeye hazırlanıyor
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, 100. maçına çıkarak ligde dalya demeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi-Samuel, sarı-lacivertli forma altında beşinci sezonunu yaşıyor. Fenerbahçe'de görev aldığı süre boyunca 149 resmi karşılaşmaya çıkan Nijeryalı futbolcu, bu maçlarda 10 bin 347 dakika sahada kaldı. Trendyol Süper Lig'de ise 99 kez sarı-lacivertli formayı terleten Osayi-Samuel, 6 kez gol sevinci yaşarken, 8 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.
Takımdaki en eski isimlerden
2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, takımdaki en eski isimlerden birisi olarak öne çıkıyor. Mevcut kadrodaki isimlerden Fenerbahçe formasını en uzun süre giyen oyuncu Mert Hakan Yandaş olurken, bu futbolcuyu İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel takip etti. Sarı-lacivertli forma altında beşinci sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Bu sezonki 11. maçı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Net Global Sivasspor karşılaşmasında şans vermesi durumunda ligdeki 100. maçına çıkacak Osayi-Samuel, bu sezon ise 11. resmi karşılaşmasını oynayacak. 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 3 maçta forma giyen Osayi-Samuel, forma giydiği 10 müsabaka 679 dakika sahada kaldı. Bu sezon gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında oynanan müsabakada Dzeko'nun attığı golün asistini yaptı.
30 sarı, 1 kırmızı kart gördü
Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla oynadığı maçlarda gördüğü kart sayısıyla da dikkati çekti. Sarı-lacivertli takımla çıktığı 149 resmi maçta 30 sarı kart gören Nijeryalı futbolcu, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemdeki tek kırmızı kartını bu sezon gördü. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında iç sahada Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında 65. dakikada oyuna dahil olan Bright Osayi-Samuel, 87. dakikada ilk sarı kartını görürken, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Fenerbahçe formasıyla ligde 6, resmi maçlarda 7 golü bulunan Osayi-Samuel, 8'i Süper Lig'de olmak üzere 14 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 37. randevuda
Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 36 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 77 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezonun ikinci devresinde oynanan son lig maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Kadıköy'deki maçlar
Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında rakibine üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 18 müsabakanın 13'ünü sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 41 gol atarken, Sivasspor ise 18 kez fileleri havalandırdı.
Farklı skorlar
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.
FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI VAR HAKEMİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU
Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
MUHTEMEL 11'LER
FenerbahçeXI: Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Youssed En-Nesyri.
Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçta da kulübedeki yerini alamayacak. Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.
Fenerbahçe'de 4 eksik
Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, forma giyemeyecek.