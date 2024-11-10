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Zeki Murat Göle'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, Sivasspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zeki Murat Göle'den sakatlık açıklaması!
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10 Kasım 2024 21:56
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, Sivasspor karşılaşmasındaki galibiyeti değerlendirdi.

Zeki Murat Göle, "Maçın başında reaksiyon vermemiz gerektiğini söylemiştik, oyuncularımız dört dörtlük verdiler. Kontrol hep bizdeydi. İkinci topları kazanmamız, hızlı hücum şansı vermememiz gerekiyordu. Bunu da dört dörtlük yaptık. Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtmamız gerekiyordu, yansıttık. Çok mutluyuz." dedi.

Göle, sakatlıklarla ilgili, "Maç 3-0 olunca Djiku ile alakalı, biraz da tedbir de var, ufak sakatlığı da var. Daha doktor ile konuşmadık. Çağlar'ın durumunu da net bilmiyoruz. Hastaneden dönünce belli olacak. İnşallah ciddi bir durum yoktur." sözlerini sarf etti.

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