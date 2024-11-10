Beşiktaş'ta Milot Rashica sevinci

Beşiktaş'ta Kosova Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra uzun süre forma giyemeyen Milot Rashica, Başakşehir karşılaşmasına da kulübe de başladı.
Konyaspor, Olimpik Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa müsabakalarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Malmö maçının son 18 dakikasında oyuna girdi.
Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un tercihiyle maça kulübede başladı.
Siyah-beyazlı takımda Milto Rashica, karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna girdi.
Konyaspor, Olimpik Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa müsabakalarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Malmö maçının son 18 dakikasında oyuna girdi.
Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un tercihiyle maça kulübede başladı.
Siyah-beyazlı takımda Milto Rashica, karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna girdi.
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