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Beşiktaş'ta Milot Rashica sevinci

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Milot Rashica, Başakşehir maçıyla birlikte takıma geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Milot Rashica sevinci
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10 Kasım 2024 20:37
Beşiktaş'ta Kosova Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra uzun süre forma giyemeyen Milot Rashica, Başakşehir karşılaşmasına da kulübe de başladı.

Konyaspor, Olimpik Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa müsabakalarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Malmö maçının son 18 dakikasında oyuna girdi.

Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un tercihiyle maça kulübede başladı.

Siyah-beyazlı takımda Milto Rashica, karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna girdi.

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