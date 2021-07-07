Vitor Pereira'dan 3'lü savunma planı

Çin'de üçlü defans sistemini oynatan Portekizli hoca, F.Bahçe'yi de bu taktikle oynatacak. Szalai-Caulker'ın yeri garanti Tisserand ile Serdar Aziz forma rekabetinde olacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Vitor Pereira'dan 3'lü savunma planı
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07 Temmuz 2021 11:11
Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın yeniden göreve gelmesiyle oyun sisteminde değişikliğe gidecek. Çin'de 3 sezon çalıştırdığı Shanghai Port takımında 3'lü savunma oynatan Portekizli hoca, sarı-lacivertlilerde bu taktik üzerinden yola devam etmeyi düşünüyor. Zorluk derecesi yüksek olan bazı maçlarda 4'lü savunmaya geçiş yapacak olan Pereira, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki defans oyuncularının performansından memnun.

SAVUNMADA REKABET VAR

Pereira'nın kadro üzerinde yaptığı analiz sonucunda Caulker, Szalai, Serdar Aziz, Tisserand, Zanka ve Sadık'ın kendi oyun sistemine uygun isimler olduğunu belirledi. Caulker ile Szalai'nin ilk 11'de oynamasına kesin gözle bakılıyor. Diğer stoperler için son kararını Topuk Yaylası'ndaki kampta verecek olan Portekizli hoca, Tisserand ile Serdar Aziz arasında yeni sezona kadar bir karar verecek. Zanka ile Sadık'ın geleceği şu an belirsiz. 

 


 


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