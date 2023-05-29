Vinicius Junior için otuma eylemi yapıldı

Brezilya Ligi'nin 8'inci hafta mücadelesinde Flamengo İle Cruzeiro takımları karşı karşıya geldi.

D-Smart ekranlarından canlı yayınlanan müsabakanın başlama vuruşunun ardından İspanya'da ırkçı saldırılara maruz kalan Vinicius Junior İçin sahadaki tüm oyuncular ve hakemler oturma eylemi gerçekleştirdi. Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a gösterilen bu destek futbol dünyasında büyük yankı buldu.

Karşılaşmada Marlon'un 6'nci dakikada attığı gol ile Cruzeiro 1-0 öne geçti. Flamengo 33'üncü dakikada Ayrton Lucas'ın kaydettiği gol ile skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın devamında başka gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan birer puan ile ayrıldı.