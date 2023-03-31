Vincent Aboubakar: 'F.Bahçe'yi bana bırakın'

Beşiktaş'ın pazar günü Kadıköy'de oynanacak derbide en önemli hücum silahı, Vincent Aboubakar olacak. Siyah-Beyazlı kulübe geri döndükten sonra yavaş yavaş formunu bulan Kamerunlu yıldız, çıktığı son 3 maçta gol atmayı başardı. Bu süreçte 1 de asist yaptı.
Milli arada bireysel antrenörüyle ekstra çalışmalar yapan tecrübeli forvet, Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyor. Beşiktaş formasıyla daha öne çıktığı 4 Fenerbahçe derbisinin hiçbirinde yenilgi yaşamayan Aboubakar, 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. 3 maç beraberlikle sonuçlandı.
"Tüm toplar ona"
Aboubakar söz konusu 4 derbide, 3 kez fileleri havalandırdı. Kadıköy'deki zorlu 90 dakika öncesi çok iddialı olan Aboubakar, yakın çevresine konuştu: "Takımın havası müthiş. İnanıyorum ki Kadıköy'de kazanacağız, ben de yine golümü atacağım. Zirve yarışında biraz geride kalsak da, sonuna kadar hedefi kovalayacağız"
Takıma geç katılan ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada gaza basan Kamerunlu golcü, Belçika'dan özel antrenörünü getirmiş ve bunun karşılığını son 3 maçta 3 gol atıp bir de asist yaparak almıştı. 31 yaşındaki tecrübeli isim, gol serisine Kadıköy'de de devam etmek istiyor. Bu yüzden çalışmalarına ciddi bir şekilde başlıyor.
ANTRENMAN SONRASI SIKI ÇALIŞMA
Kamerun Milli Takımı'na giden ve orada da bir gollük performans sergileyen Aboubakar, dün İstanbul'a döner dönmez ipleri ele aldı. Lige verilen arada olduğu gibi derbi için de Belçika'dan özel antrenörünü Türkiye'ye çağırdı. Derbiye kadar olan kısa süreyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yıldız isim, antrenmanların haricinde özel hocasıyla çalışacak. Böylece Fenerbahçe'nin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkacak.
Milli arada bireysel antrenörüyle ekstra çalışmalar yapan tecrübeli forvet, Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyor. Beşiktaş formasıyla daha öne çıktığı 4 Fenerbahçe derbisinin hiçbirinde yenilgi yaşamayan Aboubakar, 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. 3 maç beraberlikle sonuçlandı.
"Tüm toplar ona"
Aboubakar söz konusu 4 derbide, 3 kez fileleri havalandırdı. Kadıköy'deki zorlu 90 dakika öncesi çok iddialı olan Aboubakar, yakın çevresine konuştu: "Takımın havası müthiş. İnanıyorum ki Kadıköy'de kazanacağız, ben de yine golümü atacağım. Zirve yarışında biraz geride kalsak da, sonuna kadar hedefi kovalayacağız"
Takıma geç katılan ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada gaza basan Kamerunlu golcü, Belçika'dan özel antrenörünü getirmiş ve bunun karşılığını son 3 maçta 3 gol atıp bir de asist yaparak almıştı. 31 yaşındaki tecrübeli isim, gol serisine Kadıköy'de de devam etmek istiyor. Bu yüzden çalışmalarına ciddi bir şekilde başlıyor.
ANTRENMAN SONRASI SIKI ÇALIŞMA
Kamerun Milli Takımı'na giden ve orada da bir gollük performans sergileyen Aboubakar, dün İstanbul'a döner dönmez ipleri ele aldı. Lige verilen arada olduğu gibi derbi için de Belçika'dan özel antrenörünü Türkiye'ye çağırdı. Derbiye kadar olan kısa süreyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yıldız isim, antrenmanların haricinde özel hocasıyla çalışacak. Böylece Fenerbahçe'nin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkacak.