Vincent Aboubakar: 'F.Bahçe'yi bana bırakın'

ANTRENMAN SONRASI SIKI ÇALIŞMA



Beşiktaş'ın pazar günü Kadıköy'de oynanacak derbide en önemli hücum silahı,olacak. Siyah-Beyazlı kulübe geri döndükten sonra yavaş yavaş formunu bulan Kamerunlu yıldız, çıktığı son 3 maçta gol atmayı başardı. Bu süreçte 1 de asist yaptı.Milli arada bireysel antrenörüyle ekstra çalışmalar yapan tecrübeli forvet, Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyor. Beşiktaş formasıyla daha öne çıktığı 4 Fenerbahçe derbisinin hiçbirinde yenilgi yaşamayan Aboubakar, 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. 3 maç beraberlikle sonuçlandı.Aboubakar söz konusu 4 derbide, 3 kez fileleri havalandırdı. Kadıköy'deki zorlu 90 dakika öncesi çok iddialı olan Aboubakar, yakın çevresine konuştu:Takıma geç katılan ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada gaza basan Kamerunlu golcü, Belçika'dan özel antrenörünü getirmiş ve bunun karşılığını son 3 maçta 3 gol atıp bir de asist yaparak almıştı. 31 yaşındaki tecrübeli isim, gol serisine Kadıköy'de de devam etmek istiyor. Bu yüzden çalışmalarına ciddi bir şekilde başlıyor.Kamerun Milli Takımı'na giden ve orada da bir gollük performans sergileyen Aboubakar, dün İstanbul'a döner dönmez ipleri ele aldı. Lige verilen arada olduğu gibi derbi için de Belçika'dan özel antrenörünü Türkiye'ye çağırdı. Derbiye kadar olan kısa süreyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yıldız isim, antrenmanların haricinde özel hocasıyla çalışacak. Böylece Fenerbahçe'nin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkacak.