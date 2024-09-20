Brooklyn Nets'in, eski yıldızı Vince Carter'ın 15 numaralı formasını 25 Ocak 2025'te yapılacak bir törenle emekliye ayıracağı bildirildi.



Bu, takım tarihindeki yedinci forma emekliliği olacak ve Carter'ın 15 numarası, Barclays Center tavanında asılı olan Drazen Petrovic (#3), Jason Kidd (#5), John Williamson (#23), Bill Melchionni (#25), Julius Erving (#32) ve Charles "Buck" Williams (#52) formalarıyla birlikte yer alacak.



Carter, New Jersey'de geçirdiği beş sezonda (2004-09) kariyerinin istatistiksel olarak en iyi dönemini geçirmiş ve sayı, ribaund ve asist kategorilerinde en yüksek ortalamalarını elde etmişti.



Carter, Nets forması giydiği 374 maçta ortalama 37,9 dakika süre alarak 23,6 sayı, 5,8 ribaund, 4,7 asist ve 1,2 top çalma istatistikleri tutturmuş ve üç kez üst üste All-Star seçilmişti (2005-07).



