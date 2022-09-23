Villarreal'den sürpriz hamle: Güven Yalçın

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Genoa ile sözleşme imzalayan Güven Yalçın için sürpriz bir gelişme yaşandı.



VILLARREAL SCOUT GÖNDERECEK



İtalyan basınında yer alan haberde, Unai Emery'nin çalıştırdığı Villarreal'in hücum hattı için gözünü 23 yaşındaki futbolcuya çevirdiği aktarıldı.



İspanyol ekibinin, Güven'i yakından takip etmek adına scout göndereceği ifade edildi.



Güven Yalçın, 1'i ilk 11'de olmak üzere 7 kez Genoa ile sahaya çıkarken, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.



BEŞİKTAŞ'TA 20 GOL ATTI



2018-2022 yılları arasını Beşiktaş'ta geçiren ve 2020-2021 sezonunda Lecce'ye kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 101 maçta 20 kez fileleri havalandırdı.





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