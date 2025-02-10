Vezo: "Her takımla kafa kafaya oynayabileceğimizi gösterdik"

Eyüpspor'da Ruben Vezo ve Yalçın Kayan, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vezo: 'Her takımla kafa kafaya oynayabileceğimizi gösterdik'
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10 Şubat 2025 22:55
Son güncelleme 10 Şubat 2025 22:57

Eyüpspor'da Ruben Vezo ve Yalçın Kayan, deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Portekizli savunmacı, "Güzel bir ilk yarı oynadık, hatta penaltı da bulduk ama golü atamadık. Her takımla kafa kafaya oynayabileceğimizi gösterdik. Futbolda bunlar var, yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan mücadeleyi değerlendiren Yalçın Kayan, "Çok iyi başladık maça, çok net fırsatlar bulduk. Maçın genelinde daha iyi olan bizdik, çok iyi oynadık ve istediklerimizi sahaya yansıttık ama futbol bu, atamadık. Atsak çok daha farklı bir maç olabilirdi." ifadelerini kullandı. 


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